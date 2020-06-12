6 إصابات جديدة بكورونا في تونس
الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:45 م
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أعلنت تونس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور 8 أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية- اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1093 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية- اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1093 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.