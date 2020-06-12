6 إصابات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت تونس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور 8 أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية- اليوم الجمعة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1093 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.