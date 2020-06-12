إجراءات احترازية وبوابات تعقيم إلكترونية بلجان الثانوية العامة

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وبدء تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بمداخل المدارس موضع اللجان، وذلك تحت إشراف المدير العام.كما أكد عطية التعقيم اليومي والدوري للمدارس ودواوين الإدارات التعليمية، وديوان عام المديرية، كما شدد على ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمساحات التباعد الآمنة.وأشار مدير المديرية إلى بث قناة المديرية التعليمية لتعليم القاهرة أون لاين، لأقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة، في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة من معلمي القاهرة المتميزين.وتم إعداد المراجعات وإدارة القناة التعليمية أون لاين، تحت إشراف محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وهند عابدين مسئول وحدتي التعلم النشط والبحث العلمي، ومنال عزقول مدير إدارة التوجيهات الفنية.