ضبط شخص لاستعراضه بسيارته في موكب عرس بكورنيش مطروح

أوقف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أحد المواطنين بكورنيش المدينة خلال موكب عرس واستقلاله سيارة وقيامه بحركات استعراضية دون التحكم فى عجله القيادة وعدم المبالاة مما يعرض حياة المواطنين المحيطين للخطر.وتم إيقاف صاحب السيارة والقبض عليه وحجزه بقسم شرطة مطروح مع استكمال التحقيقات لعرضه على النيابة، وذلك حرصا على سلامة وأرواح المواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى.وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جميع المواطنين خاصة قائدى السيارات بضرورة الالتزام بآداب وسلوكيات القيادة حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.