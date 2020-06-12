«الصحة»: الإجراءات الوقائية شرط إلقاء النظرة الأخيرة على المتوفين بكورونا

وأشار إلى أن كافة الجثث بالمستشفيات يتم حفظها فى أكياس خاصة بحفظ الجثث.



كشف الدكتور وجدى أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة العلمية المنوطة بوضع بروتوكول فيروس كورونا المستجدة، عن الإجراءات التى تتم عند وفاة أحد المرضى بفيروس كورونا بالمستشفيات.وأضاف لـ "الدستور"، أن يسمح لذوى المتوفيين بفيروس كورونا بإلقاء النظرة الأخيرة على المتوفى بالمستشفى، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بإرتداء ماسك أو كمامة طبية وجوانتى، حيث يسمح لهم عامل المشرحة بإلقاء النظر الأخيرة وفقًا لطلبهم بعد اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى.وكان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد قرر فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي «رجل من كفرالزيات» و«سيدة من المحلة» توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل مستشفى عزل كفرالزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهما المسئولين عن إجراءات تغسيل وتكفين جثماني المتوفيين بكورونا.واعترف حميدة بوجود خطأ من مسئولي مشرحة مستشفى عزل كفرالزيات أثناء تسليم جثماني المتوفيين، وتمّ تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهما وإنهاء إجراءات الدفن.وقال «أشرف» ابن المتوفاة «هـ» إنَّ الأسرة اكتشفت الواقعة أثناء مراسم الدفن، إذ تبين لهم أن معالم جسد المتوفاة مختلفة، وطلب الكشف عن وجهها للتأكد، وتبين أن الجثة لرجل، وتمَّ التواصل مع إدارة مستشفى عزل كفرالزيات وتدارك الخطأ وتبين أن جثة الرجل لمتوفي من كفرالزيات.وكشف أحد أهالي المتوفى «محمد» (72 عامًا) من كفرالزيات أنَّهم فوجئوا أثناء خروج الجثة من التابوت أنَّ مواصفات الجثة مختلفة تمامًا عن قريبهم، مشيرًا إلى أنَّ مسئولي وزارة الصحة تواصلوا معهم قبل دفن الجثة في المقابر والرجوع مرة أخرى إلى المستشفى و«تسلمنا الجثة ودفناها بمقابر العائلة».