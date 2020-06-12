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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لشيرى هانم وابنتها زمردة بعد حبسهم بسبب التيك توك Tik tok

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:44 م
شيرى هانم وابنتها
شيرى هانم وابنتها
جميلة على
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شيري هانم وابنتها زمردةهم أحدث النساء اللواتى تم القبض عليهن بسبب فيديوهات منشورة على تطبيق التيك توك Tik tok، وذلك بعدما توصلت مجهودات النيابة العامة في الترصد وفحص الفيديوهات التي تتضمن محتوى غير لائق وخادش للحياء.

"الدستور" ترصد القصة الكاملة لشيرى هانم وابنتها زمردة 


- البداية مع تلقى النيابة العامة العديد من الشكاوى بسبب فيديوهات منسبوبة لتلك السيدتين، ومن خلال المتابعة والتحريات التي أجرتها النيابة العامة، تم فحص المقاطع المصورة المذكورة لهم على تطبيق تيك توك Tik tok وتمكنت القوات من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة بعد توجيه عدد من التهم إليهما.

‏- شيري هانم اسمها الحقيقي شريفة رفعت وأبنتها زمردة اسمها الحقيقى نورا هشام

- تمتلك شيري العديد من الحسابات على جميع مواقع التواصل الإجتماعى وهو ما يؤكد أهتمام هذه السيدة بوسائل التواصل الإجتماعى وإدراك اهميتها.

- يتابعها على قناتها على تيك توك Tik tok أكثر من 90 ألف متابع، وكانت آخر فيديوهات لها عن العلاقة بين الرجل والمرأة

- "موعدكيش أنه ميسبكيش بسهولة".. كانت آخر فيديوهات لها عبر تطبيق تيك توك Tik tok، عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

- توقعت ان يتم القبض عليها ونشرت هشتاج لها يقول "#ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا".

-اعتادت الظهور في مقاطع فيديو بشكل خادش للحياء، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

- وجهت لها النيابة العامة عددا من التهم منها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، بالإضافة إلى اعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

يذكر أن تطبيق "التيك توك" تسبب فى حبس عدد من الفتيات قبلهن وهن مودة اأدهم وحنين حسام طالبة بكلية الأثار جامعة القاهرة وتم توجيه تهم مشابهة لهم.

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