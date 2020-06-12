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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار الليرة التركية بعد توتر جديد بين واشنطن وأنقرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:59 م
الليرة التركية
الليرة التركية
أبوزيد على
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كشف موقع «تركيا الآن» عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة، حيث تخطي حاجز 6.83 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما وصل أمس إلى 6.78 ليرة.

وأشار الموقع إلى أن ارتفاع سعر الصرف يأتي بعد اعتراض القنصلية الأمريكية على قرار تركيا بالحكم على موظف القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول "متين توبوز" لمدة 8 سنوات و9 أشهر بتهمة التخابر مع تنظيمات إرهابية.

وقد وصل الدولار إلى 6.80 ليرة تركية، لكن قفز بعد قرار اعتقال متين توبوز إلى 6.83 ليرة، وفقًا لما أورده موقع «T24».

يذكر أن تركيا تعاني هذه الفترة من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الخطط غير الآمنة التي تضعها حاشية أردوغان لتجاوز تلك الفترة، لكنها مع الأسف تزيد الوضع سوءًا، بالإضافة إلى سيطرة حزب العدالة والتنمية على البنك المركزي التركي.

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