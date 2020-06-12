«حدائق الحيوان»: محنطات متحف الجيزة ذات قيمة كبيرة (فيديو)

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن المتحف الحيواني بحديقة حيوان الجيزة يحتوي على محنطات نادرة ومنقرضة بعضها يرجع إلى العصر الفرعوني، موضحًا أن المتحف تم إنشاؤه عام 1901 ومر بفترات ازدهار كبيرة.وأضاف "رجائي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المتحف الحيواني كان آيلا للسقوط في فترة ما وتم نقل المحنطات للمخازن وأغلق المتحف لمدة 18 عامًا، متابعًا أنه تم الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية لإنشاء المتحف على أعلى مستوى ليُضاهي متاحف العالم.وأوضح أن المحنطات في المتحف الحيواني ذات قيمة كبيرة، لافتًا إلى أن المتحف عبارة عن ثلاث أدوار، مشيرًا إلى أن الدور الأول بهو كبير يحتوي على مجموعة من الهياكل العظمية لبعض الحيوانات النادرة والمنقرضة.وأشار إلى أن آخر محنط تم وضعة في البهو كان "محنط وحيد القرن الأبيض" وهو آخر حيوان من نوعه في الشرق الأوسط، أما الدور الثاني يحتوي على المحنطات الفرعونية، كما يحتوي الدور الثالث على مجموعة نادرة من الطيور.