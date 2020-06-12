الخميس.. «المغفلة» على قناة «الثقافة» بيوتيوب

تعرض قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب، ضمن مبادرة "اضحك_فكر_اعرف"،المسرحية الغنائية "المغفلة" إحدى روائع الكاتب انطون تشيخوف، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، وهي من إنتاج قطاع شئون الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح، والمسرح القومي ومسرح المواجهة."المغفلة" من إخراج الفنان سامح بسيونى، وتحليل صوتي المخرج الكبير سمير العصفوري، يعقبها لقاء مع المؤلف والناقد الدكتورعلاء عبد العزيز.