«الشعب الجمهوري» ينفى ما يتم تداوله بشأن ترشحه لـ «الشيوخ والنواب»

أعلن حزب الشعب الجمهوري بأنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أية ترشيحات من قبل الحزب لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.وأكد الحزب مجددًا أنه لم ولن يتم الإعلان عن أية ترشيحات لأي استحقاقات انتخابية إلا بعد اكتمالها واعتمادها من المكتب السياسي للحزب.وأوضح أنه سيتم إعلان أسماء مرشحي الحزب جملة واحدة من خلال الصفحة الرسمية للحزب فقط.