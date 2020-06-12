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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تدعو إلى سرعة إنهاء العزلة الأوروبية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:45 م
فان دير بيلين
فان دير بيلين
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دعا رئيس النمسا ألكسندر، فان دير بيلين، دول الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء حالة العزلة الوطنية التي فرضت مع بداية انتشار فيروس "كورونا" والاستمرار في تطوير العمل الأوروبي المشترك مرة أخرى.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم الجمعة - عقب لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في فيينا: إن الفترة المقبلة تحتاج إلى إجراء المزيد من المحادثات المشتركة حول القضايا الأوروبية، مضيفًا أنه بحث مع السفراء الأوروبيين ضرورة سرعة فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وسبل التغلب على الأزمة المالية الناجمة عن الجائحة والتي يعاني منها دول الاتحاد وأغلب دول العالم.

وأكد فان دير بيلين على ضرورة تسهيل السياحة الأوروبية وعودة حرية السفر دون قيود بين دول الاتحاد مع اتخاذ التدابير الصحية التي تضمن عدم حدوث موجات جديدة من الوباء.

وأشار رئيس النمسا إلى أنه تعرف على تصورات جيدة من السفراء الأوروبيين لمرحلة من بعد أزمة "كورونا"، موضحًا أن الجميع على قناعة بالحفاظ على قوة أواصر الوحدة الأوروبية والعمل على تنشيط السياحة البينية وعلاج أزمات التمويل.

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