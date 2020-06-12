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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عقوبات في انتظار «شيري هانم»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:20 م
شيري هانم
شيري هانم
جميلة على
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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمتيْنِ "شريفة" وشهرتها "شيري هانم" وابنتها "نورا" وشهرتها "زمردة" لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة، خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة لهما تهمة إعلان دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشاء حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

أوضح المحامى حسن محمود عضو نقابة المحاميين المصريين خلال حديثه "الدستور" أن العقوبة القانونية المنتظرة فى مثل تلك الحالات، تتمثل في أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

يؤكد حسن محمود المحامى أن قانون مكافحة الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة 100 جنيه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وهى احدى التهم الموجهة للمتهمة شيرى.

أشار إلى أن قانون مكافحة الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة أو كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

وأوضح أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

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