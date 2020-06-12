غادة شلبي توضح إجراءات عودة السياحة بعد إنتهاء كورونا (فيديو)

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة طبقت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين بالقطاع ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أن تجربة عودة السياحة الداخلية خلال فترة العيد بنسبة 25% أثبتت نجاحها.وأشارت "غادة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح مرشحة بقوة لعودة السياحة الداخلية فى مطلع يوليو، لافتة إلى أن الوزارة تتوقع عودة السياحة الداخلية بنسبة 50%.وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، أن مصر تتعامل بحذر مع فتح السياحة الدولية، خاصة وأن الوزارة لا تشجع فكرة استقبال أفواج سياحية من دول سجلت نسب تفشى ضخمة لفيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".