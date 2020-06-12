رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل تجسس تركيا على طالبي اللجوء لألمانيا واليونان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:33 م
المخابرات التركية
المخابرات التركية
هدير سند
طباعة
نشر "مركز ستوكهولم للحريات" وثائق سرية تكشف أن جهاز المخابرات التركية يسعى للحصول على معلومات عن هوية المئات من المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا، خاصة في اليونان وألمانيا.

وبحسب ما أفاد به الصحفي التركي المقيم في أمريكا "آدم يافوز أرسلان" على موقع TR724 الإخباري، فإن الوثائق السرية المرسلة إلى أقسام الشرطة تضمنت أرقام الهوية الوطنية التركية وبلدان الإقامة الحالية لما يقرب من ألف طالب لجوء، معظمهم من الذين كانوا موضع تحقيقات في تركيا حول علاقاتهم بحركة الداعية فتح الله جولن، التي تتهما أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ولفت المركز، في تقريره، إلى أنه في أعقاب الانقلاب المزعوم شهدت تركيا حركة هجرة جماعية واسعة لعدد كبير من المواطنين طالبين اللجوء في الدول الأوروبية بسبب حملة واسعة وممنهجة استهدفتهم، حيث اعتقلت الشرطة نحو نصف مليون شخص على خلفية تهمة الانضمام لحركة جولن، وفقًا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وبحسب التقرير، تشير إحدى الوثائق المرسلة إلى أقسام الشرطة، والمؤرخة 18 أبريل 2019، إلى أن الحكومة التركية كانت على دراية بأتباع جولن في مراكز احتجاز اللاجئين في اليونان، وهي الوجهة الأولى لأولئك الذين يفرون من تركيا، وسافر العديد منهم فيما بعد إلى دول أوروبية أخرى، خاصة ألمانيا ليقدموا طلبات اللجوء.

وأدرجت وثيقة أخرى تمت صياغتها في 26 مارس 2019، أن 342 شخصًا يخضعون للتحقيق في تركيا ممن تقدموا بطلبات لجوء في دول أوروبية، فيما تضمنت وثيقة بتاريخ 20 أغسطس 2019، أرقام هوية 568 شخصًا بقوا في مراكز اللاجئين في اليونان، وتحتوي جميع الوثائق على معلومات حول أحدث بلد إقامة لطالبي اللجوء وكذلك حالة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وأوضحت الوثائق أن المعلومات المتعلقة بطالبي اللجوء الأتراك كانت قادمة من منظمة المخابرات الوطنية (MİT) وأنه لا يمكن استخدامها كدليل في المحكمة.

وأشار المركز في نهاية تقريره إلى أن الحكومة التركية تراقب أتباع الداعية فتح الله جولن في أوروبا وفي بعض الأحيان اختطفت بعضهم من دول مثل مولدوفا وألبانيا وكوسوفو، الأمر الذي وصل حد أن أصدرت سويسرا في 2018 مذكرة توقيف بحق دبلوماسيين تركيين حاولا خطف رجل أعمال سويسري لصلته المزعومة بالحركة.
وثائق سرية
وثائق سرية

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

تردد قناة rt arabic.. ضبط قناة روسيا اليوم وأهم البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

الخميس.. «المغفلة» على قناة «الثقافة» بيوتيوب

«استيلا قايتانو» تفوز بجائزة القلم البريطانية

قريبًا إصدار الجزء الرابع من يوميات «تولستوي» عن دار آفاق

«شباب الشرقية» تنظم مسابقة لتحليل وقراءة الشعر «أونلاين»