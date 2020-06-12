بيجو تطرح أحدث نموذج من «308» العائلية

بدأت شركة بيجو الفرنسية بطرح أحدث نماذجها من سيارات 308 الشهيرة للبيع في الأسواق الأوروبية.وباتت السيارة الجديدة متاحة لهواة مركبات بيجو بألوان جديدة منها لون Bleu Vertigo الأزرق اللماع، كما يمكن طلبها بحزمة Black Pack التي تضيف على الهيكل من الخارج وعلى ممتصات الصدمات بعض العناصر الملونة بالأسود بطريقة مميزة.وحصلت هذه المركبة على عدة نماذج مختلفة وأنيقة من أقراص العجلات المصنوعة من الكروم، بمقاس 16 و17 إنشا، كما زودت بمصابيح أمامية شبيهة بمصابيح سيارات corsa الجديدة من أوبل، أما مصابيحها الخلفية فتميزت بـ3 خطوط إضاءة مائلة تعمل بتقنية LED التي تقلل من استهلاك طاقة البطارية.أما قمرة هذه السيارة فجاءت بتصميم بسيط، وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مالتيميدا جديد كليا يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات.ويمكن الحصول على عدة تقنيات مفيدة في نماذج 308 الجديدة، مثل الكاميرات وحساسات الحركة الأمامية والخلفية، وحساسات الإضاءة والمطر، وميزة منع الانزلاق على المنعطفات أو المنحدرات.وستطرح هذه السيارات في أوروبا بعدة نسخ، نسخة مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.2 لتر وعزم 110 أحصنة، ونسخة بمحرك 1.5 لتر بعزم 130 حصانا، ونسخة GTI رياضية مزودة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 263 حصانا.