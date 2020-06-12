توزيع 1000 كرتونة غذائية على أهالى كفرالشيخ (صور)

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، كراتين المواد الغذائية على القرى الأكثر احتياجًا، في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.ووزعت أمانة مركز دسوق، بتوزيع 500 كرتونة غذائية، كما وزعت أمانة برج البرلس 500 كرتونة أيضًا، وذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر.وقال المحاسب أحمد جعفر إنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية بمركز دسوق، بقرية العجوزين بحضور المهندس عادل النجار أمين الحزب بمركز دسوق، كما تم توزيع كراتين برج البرلس، على أهالي المدينة بحضور نور الجزايرلي أمين الحزب ببرج البرلس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، وفي إطار الفعاليات، والمبادرات، التي ينفذها الحزب، في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين، والوقوف بجانب محدودي الدخل منهم.