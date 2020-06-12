إيطاليا تعتقل 10 نيجيريين كونوا عصابة لتهريب المهاجرين

اعتقلت الشرطة الإيطالية 10 نيجيريين لاتهامهم بتكوين عصابة لتهريب البشر استخدمت وعودا بالوظائف لجذب المهاجرين.وذكرت الشرطة الإيطالية في كاتانيا بصقلية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - أن الضحايا، ومنهم بعض القصر، دفعوا حوالي 25 ألف يورو (28 ألف دولار أمريكي) عن كل شخص للقيام بالرحلة من نيجيريا إلى ليبيا ثم إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.وأوضحت الشرطة الإيطالية أن المهاجرين خضعوا لطقوس قبل مغادرة نيجيريا تضمنت أداء اليمين بعدم التحدث أو الفرار ودفع تكاليف الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وبلغ عدد المشتبه بهم 10 أشخاص من بينهم 5 رجال، بينما تسعى الشرطة الإيطالية لضبط 4 آخرين.