المحجوب: الجيش الليبي استهدف رتلًا من المرتزقة السوريين

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن ميليشيات الوفاق لم تصل إلى قلب مدينة سرت، قائلًا: " أنا في وسط سرت والوضع كما ترون هادئًا"، معلنًا أن الجيش الليبي استهدف رتلًا من المرتزقة السوريين في محيط سرت.وأوضح في مقابلة له مع قناة «العربية» اليوم الجمعة، أن تلك الضربات التي وجهت للمرتزقة على أطراف سرت أدت إلى مقتل عدد كبير، وسط تراجع العديد منهم.من جهة أخرى، كشف مصدر عسكري في وقت سابق أن مسلحي حكومة الوفاق الليبية وبإشراف ضباط أتراك يقومون بزرع حقول من الألغام في السدادة غرب سرت.يذكر أن محجوب كان أفاد يوم أمس أيضا بأن إطلاق النار هدأ في كافة محاور القتال عند أطراف سرت وضواحيها، بينما يدفع المجتمع الدولي باتجاه تجنب التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية.وأضاف في تصريح للعربية: "أن الأوضاع جيدة في مدينة سرت بالنسبة لقوات الجيش التي أخذت مواقع جديدة في اتجاه مدينة مصراتة، حيث تم تأمين منطقة وادي جارف غرب سرت بالكامل، بعد انسحاب المليشيات وهروبهم من ضربات سلاح الجو، مشيرا إلى أن الأرتال العسكرية والتجمعات التابعة لقوات الوفاق بعيدة عن وسط مدينة سرت، وتتواجد بمنطقة الوشكة ومحيطها".يذكر أن القتال العنيف بين طرفي الصراع انتقل هذا الأسبوع إلى وسط ليبيا، حيث تسعى قوات الوفاق المدعومة من تركيا إلى انتزاع السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش في يناير الماضي، وذلك في تحد لمطالبات دولية بالتهدئة وفتح الأبواب للحلول السياسية السلمية.وفي أحدث مسعى دولي لوقف العنف، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل يومين، إنها بدأت محادثات مع طرفي النزاع لمناقشة آخر التطورات على الأرض، وأعلنت انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة، بين وفدي حكومة الوفاق والجيش الليبي.وباءت الجهود الدبلوماسية السابقة بالفشل، حيث لم تحرز جولتان من المحادثات في جنيف السويسرية شهر فبراير الماضي، أي تقدم صوب الحل السياسي، بعد تمسك كل فريق بشروط مسبقة يريد تحقيقها باتجاه الطرف الواحد.