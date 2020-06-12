«أكلة فى الحظر».. بسكويت شوفان بالقرفة والتفاح
الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:25 م
إسلام جمالطباعة
تسبب الحجر المنزلي في إظهار مواهب الكثيرين، لعل أبرزها الطبخ، وإعداد الطعام، فلم يقتصر دخول المطبخ على النساء فقط بل كل أفراد الأسرة.
ويعتبر الحصول على جسم رشيق من الأمور الصعبة، يتطلب مراعاة الطعام الذي يدخل المعدة، والبحث على الصحي الذي لا يحتوى على دهون.
ونرصد طريقة صحية لإعداد الشوفان لوجبة الإفطار، تتميز بالمذاق الجيد والشهي.
المكونات:
كوب ونصف من دقيق شوفان
١٢ كوبًا من حبوب شوفان كاملة
بيضة
فانيليا
معلقة صغيرة من القرفة
معلقة صغيرة بيكنج باودر
معلقتان زيت
معلقتان سكر دايت
تفاحة
طريقة التحضير:
- تغسل التفاحة جيدًا وتقطعها بقشرها ووضعها بالخلاط.
- في بولة نضع التفاح المفروم والبيضة والفانيليا والسكر الدايت والزيت والقرفة مع التقليب جيدًا.
- إضافة دقيق الشوفان والبيكنج باودر والشوفان مع التقليب بشكل جيد.
- يتم فرد العجينة وتقطيعها ووضعها بصنية.
- تدخل فرن على ١٨٠ حتى نحصل على اللون الذهبي.
ويعتبر الحصول على جسم رشيق من الأمور الصعبة، يتطلب مراعاة الطعام الذي يدخل المعدة، والبحث على الصحي الذي لا يحتوى على دهون.
ونرصد طريقة صحية لإعداد الشوفان لوجبة الإفطار، تتميز بالمذاق الجيد والشهي.
المكونات:
كوب ونصف من دقيق شوفان
١٢ كوبًا من حبوب شوفان كاملة
بيضة
فانيليا
معلقة صغيرة من القرفة
معلقة صغيرة بيكنج باودر
معلقتان زيت
معلقتان سكر دايت
تفاحة
طريقة التحضير:
- تغسل التفاحة جيدًا وتقطعها بقشرها ووضعها بالخلاط.
- في بولة نضع التفاح المفروم والبيضة والفانيليا والسكر الدايت والزيت والقرفة مع التقليب جيدًا.
- إضافة دقيق الشوفان والبيكنج باودر والشوفان مع التقليب بشكل جيد.
- يتم فرد العجينة وتقطيعها ووضعها بصنية.
- تدخل فرن على ١٨٠ حتى نحصل على اللون الذهبي.