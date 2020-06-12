«أكلة فى الحظر».. بسكويت شوفان بالقرفة والتفاح

المكونات:

طريقة التحضير:

تسبب الحجر المنزلي في إظهار مواهب الكثيرين، لعل أبرزها الطبخ، وإعداد الطعام، فلم يقتصر دخول المطبخ على النساء فقط بل كل أفراد الأسرة.ويعتبر الحصول على جسم رشيق من الأمور الصعبة، يتطلب مراعاة الطعام الذي يدخل المعدة، والبحث على الصحي الذي لا يحتوى على دهون.ونرصد طريقة صحية لإعداد الشوفان لوجبة الإفطار، تتميز بالمذاق الجيد والشهي.كوب ونصف من دقيق شوفان١٢ كوبًا من حبوب شوفان كاملةبيضةفانيليامعلقة صغيرة من القرفةمعلقة صغيرة بيكنج باودرمعلقتان زيتمعلقتان سكر دايتتفاحة- تغسل التفاحة جيدًا وتقطعها بقشرها ووضعها بالخلاط.- في بولة نضع التفاح المفروم والبيضة والفانيليا والسكر الدايت والزيت والقرفة مع التقليب جيدًا.- إضافة دقيق الشوفان والبيكنج باودر والشوفان مع التقليب بشكل جيد.- يتم فرد العجينة وتقطيعها ووضعها بصنية.- تدخل فرن على ١٨٠ حتى نحصل على اللون الذهبي.