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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يؤجل إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:25 م
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أجلت شركة Rocket Lab الأمريكية للطيران والفضاء إطلاق صاروخ "إلكترون" من مطار ماخيا الفضائي في نيوزيلندا.

وجاء في بيان نشرته الشركة على "تويتر": "إننا نلغي إطلاق الصاروخ لظروف الطقس والرياح الشديدة ونؤجله إلى موعد آخر سنعلن عنه لاحقا".

أما موقع الشركة الإلكتروني فسبق له أن أعلن أن صاروخ "إلكترون" سيحمل إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية صغيرة تابعة للإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي والقمر الصناعي ANDESITE الذي صممه الأساتذة والطلاب في جامعة بوسطن الأمريكية لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض وكذلك القمر الصناعي الأسترالي M2 Pathfinder.

يذكر أن البعثة الفضائية للشركة بعنوان Don't Stop Me Now كان يفترض إطلاقها أولا في 30 مارس الماضي، ثم تم تعليقها لانتشار وباء فيروس كورونا في نيوزيلندا والولايات المتحدة.

يذكر أن عمل الإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي لا يزال سريا للغاية، وليست هناك أية معلومات عن الغاية من الأقمار الصناعية المخطط لإطلاقها وتكلفتها.

أما شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة ففشلت في مايو عام 2017 في إطلاق أول صاروخ فضائي لها، ثم نجحت في يناير عام 2018 في إطلاق صاروخ آخر وبدأت تتلقى طلبات بإطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم، وقد أطلقت منذ ذلك الحين إلى مدار الأرض 47 قمرا صناعيا صغيرا.

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