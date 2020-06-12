الاحتلال يوافق على بناء مستوطنة باسم ترامب في الجولان

تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأسبوعي، بعد غدٍ الأحد، على إقامة مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظرا لدعمه الثابت والضخم لتل أبيب، خاصة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال، وكذلك سيادة الأخير على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وينص قرار حكومة الاحتلال المرتقب على تدشين مستوطنة باسم "رمات ترامب" داخل أراضي الجولان المحتل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وتسعى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحصول على الدعم الكامل من الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، أنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، بحلول شهر يوليو المقبل.