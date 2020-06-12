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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:23 م
الزنجبيل
الزنجبيل
وكالات
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يعد الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متكامل أمرا حاسما لإطالة عمرك.

ويمكنك أيضا تعزيز الحياة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ويمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر.

وتتمثل إحدى أسهل الطرق لتعزيز الصحة العامة في إضافة المزيد من الزنجبيل إلى النظام الغذائي.

ويمكن أن يعزز الزنجبيل صحة الأمعاء، ويقلل من فرص المعاناة من آلام البطن، وحتى الحماية من سرطان الأمعاء، كما يزعم عدد من العلماء.

ويقلل هذا النوع من التوابل الالتهاب داخل القولون، ما يخفف من انتفاخ المعدة لاحقا.

كما ادعت اختصاصي التغذية جولييت كيلو، وأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير، أن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات تمتد أيضا للحماية من التهاب المفاصل.

وقالت اختصاصيات التغذية إنه على الجميع إضافة هذا النوع من البهارات إلى وجباتهم بحرية. وأشرن إلى أن الزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

وأضفن: "قد يساعد عمل الزنجبيل القوي المضاد للالتهابات في تخفيف الألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل. ووجدت مراجعة لخمس دراسات أن تناول الزنجبيل قلل من الألم بمقدار الثلث والعجز بنسبة 22% لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام".

وأضافوا أن التوابل بشكل عام هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وتحتوي التوابل المجففة على مصدر أكثر تركيزا لمضادات الأكسدة، بينما يحفظ التجميد مضادات الأكسدة في التوابل الطازجة.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الوفاة المبكرة عن طريق تناول حفنة من المكسرات كل يوم.

ويمكن أن تحمي المكسرات من بعض الحالات، بما في ذلك أمراض الكلى والسكري وسرطان الأمعاء.

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