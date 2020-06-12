فعاليات «الوزراء» في أسبوع (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 يونيو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على 12مشروعًا لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، ويتم إبرام تلك الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإماراتية والكويتية، وكذلك الموافقة على مشروع قانون ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ونص التعديل في جزء منه على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات الخاضعة لأحكام القانون، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.كما تضمنت القرارات، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونيًا بنظام التعليم عن بعد، وفقًا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة، وكذلك الموافقة على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران لصالح شركة مصر للبترول، وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، فضلًا عن الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بجانب الموافقة على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي، بالإضافة إلى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.وقد شملت القرارات أيضًا، الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2020، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 24 مشروعًا، فضلًا عن الموافقة على مقترح وزارة المالية الخاص ببدء العمل بأنماط العقود النموذجية في الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يصدر كتاب دوري من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن كافة التعليمات التي يتعين على تلك الجهات اتباعها عند العمل بأنماط العقود المشار إليها، بجانب استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يوميًا، فضلًا عن مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة والمقاهي والملاهي حتى نهاية الشهر الحالي، مع استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقى الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.كما تم دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، طبقًا لتطورات الموقف الصحى والتزام المواطنين، وكذلك الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، فضلًا عن استمرار تعليق تقديم خدمات الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسري ذلك على خدمات مكاتب الصحة والعمل والبريد وبعض خدمات وزارة الداخلية والشهر العقاري، بجانب تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال، ولا يسري ذلك على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة، كما يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية والمنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، كما تمت الموافقة على استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق عروض السينما والمسرح، وكذلك استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة مثل آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، فضلًا عن ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تم استعراض جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وكذلك استعراض خطط الوزارات المعنية للفتح التدريجي، فضلًا عن اجتماع مع وزير الدولة للإعلام، حيث تم استعراض آليات معالجة الإعلام المصري لأزمة انتشار فيروس "كورونا"، والجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين عن الفيروس، وطرق التعامل معه، بجانب ترأس اجتماع لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل لاستعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة، وذلك بمشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة، هذا بجانب اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة تم فيه استعراض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.كما تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، وكذا مشروعات الري التي يجرى تنفيذها لتنمية سيناء، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، فقد تم استعراض تقرير من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر، وكذلك تلقي سيادته تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) على سوق الطاقة المحلي والعالمي، فضلًا عن استعراض تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض إحدى مطبوعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول ما يتم اتخاذه من إجراءات وتدابير للوقاية من التلوث الغذائي عند إعداد وتجهيز وتصنيع الغذاء.كما تلقى سيادته تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله جهود المنظومة في تلقى ورصد شكاوى المواطنين، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر مايو 2020، حيث تم استقبال 206 ألف شكوى وطلب واستغاثة بزيادة 28 ألف شكوى عن شهر أبريل الماضي وتم التعامل مع 202 ألف منها، بالإضافة إلى متابعة سيادته جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، وذلك فى تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، حيث تمت إزالة 12425 مخالفة بناء و17986 مخالفة على أراض زراعية، وإحالة 5020 حالة للنيابة العسكرية ورفع نحو 5 ملايين طن مخلفات.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزير العدل لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة في المحاكم لضمان سلامة الجميع، وكذلك لقاء مع عدد من المستثمرين حول أوضاع الاستثمار في العالم مع حلول جائحة كورونا، وتم فيه الاستماع الى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.