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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحافظات الأقل إصابة بكورونا في مصر ٢٠٢٠

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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يبحث العديد عن المحافظات الأقل إصابة بكورونا في مصر حيث أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 421،691 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الجمعة.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 7،529،910 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3،361،200 شخص على الأقل.

المحافظات الأقل إصابة بكورونا في مصر

لا تعكس الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 113،820 وفيات من أصل 2،023،347 إصابة.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 41،279 وفاة من أصل 291،409 إصابة تليها البرازيل مع 40،919 وفاة من أصل 802،828 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34،167 وفاة (236،142 إصابة)، وفرنسا مع 29،346 وفاة (192،364 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83،064 إصابة (سبع حالات جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 78،365 شخصًا.

وأحصت أوروبا اليوم الجمعة، 186،453 وفاة من أصل 2،355،474 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 121،870 (2،120،877 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 74،320 وفاة (1،520،169 إصابة)، وآسيا 21،805 وفاة (782،699 إصابة) والشرق الأوسط 11،208 وفاة (524،433 إصابة) وإفريقيا 5904 وفاة (217،590 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8671 إصابة).

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