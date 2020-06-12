بعد الهجوم على مسلسل ليه لا لأمينة خليل.. «مراجيح» لم تكن الأولى

مسلسل ليه لا لأمينة خليل

يبحث كثيرون عن مسلسل ليه لا لأمينة خليل، وبالعودة لأرشيف أعمال الشركة المنتجة للمسلسل، نجد أن قاعدة الاستعانة الهواه وحادثي الجدل في الشارع المصري، كانت في أغلب أعمالها وخاصة في برنامج رامز جلال، والذي تنتجه الشركة.



فحل كلا من سعيد الهوا وأحمد التباع، وهما من أشتهروا في الشارع بفيديوهات خارجة عن النمطق الشعبي الاعراف المتداولة بين الناس، خلال حلقات برنامج "رامز واكل الجو"، والذي عرض عام 2015، حيث نالت الحلقة سخط واسع من قبل الجمهور بسبب مشاركتهما في البرنامج، لتثير الحلقة جدل شديد في الشارع المصري وقت عرضها.



كما أستضافت الشركة الخليل كوميدي والذي كان محل سخرية الجمهور بسبب طريقته الغير كوميدية في الضحك والتي اعتمد فيها على فكرة "الاسفاف" في طرح النكات لإضحاك المشاهد بطريقة كوميدية، حيث أقتصر ما يقدمه في البداية على صفحته بموقع فيس بوك، قبل أن تستضيفه الشركة في حلقات برنامج "رامز بيلعب بالنار" والذي عرض عام 2016، لتقابل الحلقة هي الاخرى أستغراب مشاهدي البرنامج لإستضافتهم شخص علية إنتقادات شديدة بسبب ما يقدمه.



وواصلت الشركة استضافتها للمشاهير من مثيري الجدل ولعل استضافة 3 راقصات لأول مرة في برامج فنية كانت من بوابة برامج مقالب رامز جلال التابعه للشركة، حيث استضافت كلا من "إيكاترينا أندريفا" و"الا كوشينير" و"صافيناز"، وهو الامر الذي لم يكن متداول في هذا الوقت، خاصة أن أغلب هؤلا لم يكن يعلمهم الجمهور من الأساس والبعض الاخر كانت لديهن مشاكل كبيرة في المجتمع المصري.





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أثارت شركة عبدالله أبوالفتوح صاحب شركة E producer، المنتجة مسلسل ليه لا لأمينة خليل حالة جدال شديدة في الشارع المصري بعدما ظهر في إحدى حلقات عملها التلفزيوني الجديد كلا من "دينا مراجيح" و"يوسف جو"، اللذان لاقوا إنتقادات لاذعة من قبل البعض لظهورهم في المسلسل.