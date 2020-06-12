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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لندن وطرابلس يبحثان الملف الليبى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:20 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ.ش.أ
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بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في اتصال هاتفي من سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، تطورات الملف الليبي، إضافة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق وفقا لبوابة تفريقيا الإخبارية، أن الجانبين بحثا سُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال "إعلان القاهرة" المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة الليبية.

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