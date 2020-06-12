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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية يتواصل مع النائب العام بشأن المحامى محمود الداخلى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:16 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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تواصل رجائي عطية، نقيب المحامين، مع النائب العام بخصوص إحالة المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وآخرين لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة بإهانة القضاء ومنع مرفق عام من العمل بالجيزة.

ومن المقرر أن يتوجه محمود الداخلي لمقابلة المحامي العام الأول بناء على توصية وتزكية النقيب رجائي عطية، لحل الأمر.

وسبق أن صدر قرار من النيابة العامة في 2017، باستدعاء الداخلي و7 آخرين، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم بشأن اتهام المستشار حسام رشدى، رئيس دائرة الجنح المستأنفة لقسم مركز إمبابة وأوسيم، بالسب والقذف وإهانة القضاء.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم: "إهانة القضاء، تعطيل مرفق قضائى".

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