رجائي عطية يتواصل مع النائب العام بشأن المحامى محمود الداخلى

تواصل رجائي عطية، نقيب المحامين، مع النائب العام بخصوص إحالة المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وآخرين لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة بإهانة القضاء ومنع مرفق عام من العمل بالجيزة.ومن المقرر أن يتوجه محمود الداخلي لمقابلة المحامي العام الأول بناء على توصية وتزكية النقيب رجائي عطية، لحل الأمر.وسبق أن صدر قرار من النيابة العامة في 2017، باستدعاء الداخلي و7 آخرين، للتحقيق معهم وسماع أقوالهم بشأن اتهام المستشار حسام رشدى، رئيس دائرة الجنح المستأنفة لقسم مركز إمبابة وأوسيم، بالسب والقذف وإهانة القضاء.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم: "إهانة القضاء، تعطيل مرفق قضائى".