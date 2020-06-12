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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يُحيى ذكرى اليوم العالمى لمكافحة عمل الطفل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:15 م
عمل الطفل
عمل الطفل
أميرة العناني
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أحيت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وقالت صفحة الأزهر: "حدَّدت الأمم المتحدة الثاني عشر من يونيو من كل عام يومًا عالميًّا لمكافحة عمل الأطفال؛ بهدف نشر التوعية بحقوق الأطفال في فرص التعليم، وحمايتهم من الأعمال الخطرة".

وأشارت إلى أن الإسلام حذر من تكليف الأطفال بما لا يطيقون أو الغلظة معهم، ووجوب مراعاة ضعفهم وصغر سنهم، فجاءت نصوص القرآن بالتكليف حسب الطاقة، سواء أكان المكلَّف كبيرًا أم صغيرًا، فقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وسلم محذِّرًا من عدم الرحمة بالصغير: "ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا" (رواه الترمذي)، وقد حثَّ الإسلام على الاعتناء بالأطفال ورعايتهم جسديًّا وفكريًّا وتعليميًّا في مرحلة طفولتهم حتى تنموَ قواهم النفسية والعقلية والبدنية؛ لكي يكونوا في الغد سواعد الأمم وبناة نهضتها.

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