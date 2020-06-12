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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إمام مسجد «الحسين» يكشف أسباب رفع البلاء

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:13 م
الشيخ مصطفى عبد
الشيخ مصطفى عبد السلام
أميرة العناني
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قال الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الإمام الحسين، إن الابتلاء من سنن الله في خلقه قال تعالى: "وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً".

وتابع خلال خطبة اليوم الجمعة بعنوان أسباب رفع البلاء: إن من أهم أسباب دفع البلاء هو التوكل على الله وحسن الأخذ بالأسباب، ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ناقته فقال: "أعقلها وأتوكل، أم أتركها وأتوكل؟ فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم :" اعقلها وتوكل"، مشيرًا إلى موقف عمر بن الخطاب حينما وجد شريحة من الناس لم يتوكلوا على الله حق التوكل وذهبوا إلى الحج دون زاد فقال، بل أنتم المتواكلون.

وبين أن من أهم الأمور التي يجب التحلي بها في هذه الآونة لزوم الطاعة والاستغفار والدعاء إلى الله وحفظ حدوده وأوامره مصداقًا لقوله تعالى:" ولو أَن أَهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأَرض"، مشددًا علي أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجًا، لافتا إلى أن ثالث الأسباب هو تفويض الأمر لله والفرار من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقدرته والثقة بأنه سيكشف الغمة حيث يقول تعالى:"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا"، وأيضًا:"إن رحمة الله قريبًا من المحسنين".

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