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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إمام المسجد النبوي: الاستهانة بكورونا جناية على النفس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:12 م
الشيخ صلاح البدير
الشيخ صلاح البدير
وكالات
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قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح بن محمد البدير، في خطبة اليوم الجمعة، إن الاستهتار بفيروس كورونا جناية على الأنفس.

وأضاف "البدير": "يأخذنا الألم حين نرى من يسمع التعليمات الوقائية، والنشرات التوعوية، والأدلة الإرشادية، والخطط الاحترازية التي تصدر من الجهات الأمنية والصحية، بخصوص جائحة كورونا، فيصغى إليها بمسمع أصم، ويقابلها بالاستهتار وعدم المبالاة".

وتابع: "احذروا طيش الأحلام والأقلام والكلام، وراجعوا العقول وتأملوا فى الأفكار التي تروجونها والألفاظ التي تطلقونها والإيحاءات التي تشيعونها، واتقوا الله فيما تقولون ودعوا ما لا تحسنون، ولا تخوضوا فيما لا تعلمون، ولا تحاربوا العلم بالجهل، ولا تردوا الحقائق بالسقط والترهات والأباطيل".

وذكر: "لقد أظهرت الحوادث والأيام جائحة كورونا حاجتنا في بناء الوعي في الأنجال والأجيال والنساء والرجال، وكم رأينا عددا من الدجاجلة والأفاكين الذين يستثمرون الجوائح في تحقيق المآرب الخبيثة والمطامع الحقيرة".

وأضاف: "اتقوا الله أيها المسلمون وكفوا وعفوا عن المشائين والمعايب والمقابح، فالقرآن والسنة بين أيديكم فاضا بالحكم والأحكام والقواعد والمواعظ والآداب التي هي سيدة العلوم ومنبع الفهوم وطريق العز المروم، فأذيعوها بالوحي والوعي تكمن العقول والأحلام، وتنزاح الشكوك والأوهام وينجلي ديجور الظلام".

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