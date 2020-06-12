«التعليم»: من لم يسلم كراسات المواد غير المضافة راسب

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا وعاجلًا على جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بشأن المواد غير المضافة للمجموع واستبدالها بامتحان منزلي عقب حذفها من جدول امتحانات الثانوية العامة.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "اعتبار الطالب الذي لم يقم بتسليم الكراسة الامتحانية راسب، ويكون له الحق في دخول الدور الثاني بنفس نظام وقواعد الدور الثاني".وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها.وأعلن وزير التربية والتعليم - في وقت سابق - عن حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول واستبدالها بامتحان منزلي والمواد هي (التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء).