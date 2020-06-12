تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا في الصين

سجلت العاصمة الصينية (بكين)، اليوم الجمعة، حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بعد يوم من تسجيل حالة إصابة جديدة كانت الأولى عقب 56 يوما لم تسجل فيها بكين أي إصابات محلية بالفيروس.وذكرت حكومة بلدية بكين، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحالتين لموظفين في المركز الصيني لبحوث أغذية اللحوم في منطقة فنغتاي بالعاصمة.وقالت "تشانغ جيه" نائبة رئيس منطقة فنغتاي، إن أحد المرضى رجل يبلغ من العمر 25 عاما، ولقبه "ليو"، وله تاريخ سفر خارج بكين خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أمضى خمسة أيام في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.وأضافت جيه أن "ليو" أشار إلى أنه لم يكن على اتصال بالأشخاص الوافدين من الخارج أو من مدينة "ووهان" في مقاطعة هوبي (الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين)، لافتة إلى أنه شعر بأعراض تمثلت في السعال والحمى والعطس والتهاب في الحلق في 9 يونيو، وجاءت نتيجة اختبار الحمض النووي الذي أجري له اليوم إيجابية.وتابعت جيه أن حالة الإصابة الثانية لموظف زميل للحالة الأولى، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عاما ولقبه "يين"، وأصيب بأعراض كالسعال في 9 يونيو دون حمى، كما لم يكن لديه سجل سفر إلى الخارج أو اتصال بأشخاص قادمين من "ووهان".وأشارت سلطات منطقة فنغتاي إلى أنه سيتم تفعيل الإدارة المغلقة في المجمعات التي يعيش فيها المريضان، فيما تم الحجر الصحي على 43 من المخالطين اعتبارا من بعد ظهر اليوم بتوقيت بكين.من جهتهم، أعلن مسئولو التعليم في بكين تعليق استئناف الدراسة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، بعد أن كان من المقرر استئنافها الاثنين المقبل (15 يونيو).ولم يتضح على الفور كيف أصيبت الحالات الثلاثة المسجلة خلال اليومين الماضيين، فيما تم إغلاق سوق للمأكولات البحرية ومركز تسوق وسوبر ماركت زاره المصابون مؤخرا.