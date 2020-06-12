رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا في الصين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:10 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
سجلت العاصمة الصينية (بكين)، اليوم الجمعة، حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بعد يوم من تسجيل حالة إصابة جديدة كانت الأولى عقب 56 يوما لم تسجل فيها بكين أي إصابات محلية بالفيروس.

وذكرت حكومة بلدية بكين، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحالتين لموظفين في المركز الصيني لبحوث أغذية اللحوم في منطقة فنغتاي بالعاصمة.

وقالت "تشانغ جيه" نائبة رئيس منطقة فنغتاي، إن أحد المرضى رجل يبلغ من العمر 25 عاما، ولقبه "ليو"، وله تاريخ سفر خارج بكين خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أمضى خمسة أيام في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وأضافت جيه أن "ليو" أشار إلى أنه لم يكن على اتصال بالأشخاص الوافدين من الخارج أو من مدينة "ووهان" في مقاطعة هوبي (الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين)، لافتة إلى أنه شعر بأعراض تمثلت في السعال والحمى والعطس والتهاب في الحلق في 9 يونيو، وجاءت نتيجة اختبار الحمض النووي الذي أجري له اليوم إيجابية.

وتابعت جيه أن حالة الإصابة الثانية لموظف زميل للحالة الأولى، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عاما ولقبه "يين"، وأصيب بأعراض كالسعال في 9 يونيو دون حمى، كما لم يكن لديه سجل سفر إلى الخارج أو اتصال بأشخاص قادمين من "ووهان".

وأشارت سلطات منطقة فنغتاي إلى أنه سيتم تفعيل الإدارة المغلقة في المجمعات التي يعيش فيها المريضان، فيما تم الحجر الصحي على 43 من المخالطين اعتبارا من بعد ظهر اليوم بتوقيت بكين.

من جهتهم، أعلن مسئولو التعليم في بكين تعليق استئناف الدراسة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، بعد أن كان من المقرر استئنافها الاثنين المقبل (15 يونيو).

ولم يتضح على الفور كيف أصيبت الحالات الثلاثة المسجلة خلال اليومين الماضيين، فيما تم إغلاق سوق للمأكولات البحرية ومركز تسوق وسوبر ماركت زاره المصابون مؤخرا.

موضوعات متعلقة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

7 حلول لآلام الفكين الناتجة عن التوتر

7 أطعمة تزيد حرق السعرات الحرارية

دراسة: لا فرق بين سعال السليم ومُصاب كورونا

منوعات

ميانمار تعيد فتح المدارس الثانوية الشهر المقبل

21 يونيو موعد استئناف النشاط الرياضي في السعودية

أستراليا تسمح بـ10 آلاف متفرج في ملاعبها

ألمانيا تمهد الطريق لزيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «خطورة التكفير والفتوى بدون علم»

«خطوط وظلال» تصدر «أحلم بالصيف» لـ محمد العامري

عبلة الرويني: هكذا خان الابن الثقة كاشفا سر أبيه بعد وفاته

ريتا الحكيم عن مقالة سليم بركات: نشرت من قبل في 2012