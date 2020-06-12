تفريغ 63 ألف طن قمح وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ESNA مصرية الجنسية، والتى يبلغ طولها 223 مترا والغاطس 14 مترا وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح فرنسي بالميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد مغادرة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.