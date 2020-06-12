«شربات وزغاريد» احتفالات بانتهاء العزل المنزلي لـ200 مواطن بالفيوم

احتفل أهالي منطقة السادات التابعة لمدينة طامية بمحافظة الفيوم، بانتهاء العزل المنزلي عليهم، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.وقال ناصر المصري، أحد شباب المنطقة، إنهم استقبلوا الخبر بالزغاريط وتوزيع الشربات على الأهالي والمارة للتعبير عن فرحتهم، إذ انتهت فترة الـ14 يومًا من الحجر الصحي الذي فُرِض علينا، قائلا "اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد وإحنا كلنا في الشارع أهل وعائلة واحدة"وكانت مديرية الصحة في محافظة الفيوم عزلت 200 حالة من المخالطين للحالات الثلاثة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة السادات بمدينة طامية.وقال ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، إنه تم اكتشاف ثلاتة حالات إيحابية بمنطقة السادات بالمدينة، وعزلهم داخل المنزل، وتم عمل التحاليل اللازمة للمخالطين لهم، وقامت مديرية الصحة بفرض الحجر الصحي على المشتبهين بإصابتهم بالفيروس، بإجمالي 200 فرد في 20 منزلا، وتم فرض كردون أمني على المنطقة ومنع الدخول والخروج منها.وأضاف رئيس مركز ومدينة طامية لـ"الدستور" أنه تم إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، وإجراء تطهير شامل للمنطقة ومنازل المخالطين ومنازل الحالات المصابة باستخدام الكلور والمطهرات.