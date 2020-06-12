ضبط 1410 كمامات في محل دون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية التحفظ على 1410 قطع كمامات داخل محل دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المحل على ذمة التحقيقات، بتهمة احتكار سلع طبية وإخفائها لرفع أسعارها بالأسواق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته كمية من الكمامات بقصد احتكارها وتخزينها وحجبها عن الأسواق.تم مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على الكمية التى قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.