تكثيف حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

تواصل أحياء الإسكندرية تكثيف حملات إزالة البناء المخالف، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع والحفاظ على المرافق العامة.وذكر بيان أصدره حي العامرية أول، اليوم، أنه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة "بناء وحجرة وسور" بدائرة الحي.كما تمت إزالة بناء مخالف أعلى سطح عقار كائن بحي الجمرك، تم وقف أعمال البناء المخالف وإجراء إزالة فورية وتحرير محضر للقائم بأعمال البناء المخالف بقسم شرطة الجمرك واتخاذ كل الإجراءات القانونية.