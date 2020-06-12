الخشت: تطوير مستشفيات قصر العينى يتم وفق أحدث الوسائل والنظم

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التعاقد على توريد أحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ بمستشفى قصر العينى لتتوافق مع كود مستشفيات الطوارئ الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي أهمية كبرى للحصول على أحدث الأجهزة الطبية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة لمستشفيات الجامعة.وأكد رئيس الجامعة، في تصريح صحفي اليوم، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات التي تنفذها الجامعة وتسابق الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفيات قصر العيني يتم وفق أحدث الوسائل والنظم.وقال إن إدارة الجامعة تعمل في كل الاتجاهات حيث تم العمل على إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى مرة أخرى، وإعادة تصميمه وفق مواصفات علمية، موضحًا أن تكلفة المشروع من حيث التطوير وإعادة الهيكلة والبناء والتشطيبات وشراء الأجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية، بلغت حوالى 280 مليون جنيه.وأضاف أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجديد ورفع كفاءة مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العيني بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بعد أن عانى المستشفى الإهمال لعقود طويلة، على رغم من إنشائه منذ أكثر من 100 عام لم يحدث به تطوير إلا نادرًا، مثل تجديد الواجهة في عام 1993 لتقريب لون وشكل واجهتها المعماري مع مستشفى قصر العيني التعليمى الجديد الفرنساوي.وأشار الخشت إلى أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات الجامعة أسهم بشكل كبير في مواجهة الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، حيث تؤدي دورًا كبيرًا في مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصص مستشفى قصر العيني الفرنساوي كمستشفي للعزل، بالإضافة إلى عيادة متخصصة بقصر العيني لكل العاملين للرد على الاستفسارات الطبية والتشخيص المبدئي وإجراء المسحات، والإشراف الطبى الكامل على المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي.