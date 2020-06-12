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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعرب عن قلقها من التنقيب التركي قبالة قبرص

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:57 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
هدير سند
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، داعية أنقرة إلى التوقف عن الحفر في المياه المتنازع عليها قبالة سواحل قبرص، خشية أن تضر هذه الخطوة بالعلاقات الدبلوماسية مع اليونان وتؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حسبما أفادت شبكة "فويس أوف أمريكا" أمس الخميس.

ونقلت الشبكة عن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو بالمر، قوله : "لا تزال واشنطن تشعر بقلق عميق من أنشطة الحفر التركية في المياه قبالة قبرص"، مؤكدة أن هذا التصريح بمثابة أقوى تدخل دبلوماسي للإدارة الأمريكية حتى الآن في النزاع المتصاعد بين اليونان وتركيا بشأن الطاقة في شرق المتوسط.

وأضاف "بالمر"، في مؤتمر دولي باليونان، أن تحركات أردوغان تثير التوترات في المنطقة، داعيا السلطات التركية إلى وقف جميع عمليات الحفر قبالة قبرص.

وأشارت "فويس أوف أمريكا" إلى أن تحذيرات وكيل وزارة الخارجية الأمريكية تأتي في ظل تهديدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمضي قدما في الحفر في شرق المتوسط، بما في ذلك خطط لإرسال سفينة استكشافية جديدة داخل المياه الإقليمية اليونانية، قبالة ساحل الجزر اليونانية.

وفيما يخص إعلان كل من تركيا واليونان عن استعدادهما لخوض حرب للدفاع عن نفسيهما، بعد تهديدات تركيا المتصاعدة للتنقيب عن الغاز في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، كجزء من صفقة حدودية بحرية موقعة مع ليبيا، نصح "بالمر" كلا الجانبين بالانسحاب من أي فكرة عن المواجهة.



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