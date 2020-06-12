تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان «الثانوية» بالغربية

أعلنت محافظة الغربية عن انتهاء أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة.وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عمليات تركيب بوابات التعقيم تتم من قبل وزارة الإنتاج الحربي منذ أمس، مشيرًا إلى تجهيز 16 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس شرق طنطا، 17 بوابة لمدارس غرب، 7 بوابات لمدارس قطور.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم استلام المواد المطهرة، موجها الشكر للمحافظ طارق رحمي لتذليله كل الصعاب التي تواجه الأطقم الفنية لتركيب البوبات قبل بدء امتحان الثانوية العامة.