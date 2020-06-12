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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صاحب مخزن يحجب 6 أطنان أغذية لبيعها بالسوق السوداء في المنوفية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:56 م
أغذية
أغذية
عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن يحجب 6 أطنان أغذية لبيعها بالسوق السوداء في المنوفية

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط مالك مخزن "دون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول 6 أطنان سلع غذائية دقيق فاخر – سكر بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.


تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات

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