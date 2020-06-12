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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ رجاء الجداوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:55 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
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أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى العلاج في مسستشفى عزل أبوخليفة، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء، وحال سلبيتها ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتتعالج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم بأحد المستشفيات الخاصة.

وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.

وكشف الأطباء المعالجون للفنانة رجاء الجداوي عن آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وأكد الطاقم الطبي أن حالتها العامة مستقرة، وتتحسن بشكل تدريجي، خاصة أن عامل كبرها في السن مؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعًا، مشيرًا إلى أن نسبة الأكسجين في الدم وصلت 95 وينتظرون ارتفاعها التدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الأطباء أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين، الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

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