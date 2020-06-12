ضبط مسجل بـ2 كيلو حشيش في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 16 قطعة كبيرة وزنت 2 كيلوجرام بإمبابة.كانت وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوراق، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.