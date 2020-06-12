حقيقة زيادة توريد القمح المحلى لـ3 ملايين و400 ألف طن

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موسم توريد القمح عن زيادة تدريجية لمعدلات التوريد للقمح المحلي لترتفع حاليًا نحو ٣ ملايين و٤١٤ ألف طن من خلال ٤٥٠ موقعًا ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون اسمنتية على مستوي محافظات مصر.وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في مواقع التخزين والاستلام من خلال الجهات المسوقة للقمح بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات الواقية والجوانتات.وقال المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريح خاص لـ "الدستور" أن هناك انتظامًا في استلام القمح من المزارعين والمنتجين الموردين وسداد المستحقات المالية خلال ٢٤ساعة ولاتوجد أي تاخير لسداد تلك المستحقات على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي.