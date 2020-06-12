911 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي في بيان اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.