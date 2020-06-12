توريد 134 ألفا و648 طن قمح لصوامع المنوفية

أعلن محافظ المنوفية، إبراهيم أحمد أبوليمون، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام للشون والصوامع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة بلغ 134 ألفا و648 طنا منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال المحافظ، في تصريح اليوم، إن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة أثناء استلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.