10 لقاحات وصلت لمرحلة التجارب السريرية (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، إن متوسط مدة تطوير اللقاح لأي مرض تتراوح ما بين 10و15 عامًا، لافتا إلى أن أقصر مدة تم تطوير فيها لقاح كان لمرض الغدة النكافية واستغرق 4 سنوات.وأشار الدكتور إبراهيم أديب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الجهود تتضافر في حال الأوبئة، منوهًا بأن هناك 100 لقاح تحت التجربة، و10 لقاحات منها وصلت لمرحلة التجارب السريرية، و6 منها تعتبر لقاحات واعدة.وأضاف أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، أن هناك تفاؤلًا حذرًا بالوصول إلى لقاح قريبًا، حيث هناك توقعات أن يتم الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا مع بداية العام المقبل.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.