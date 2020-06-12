«متجمعين على الإنستا».. مبادرة ريهام علام لحل مشكلات الشباب

أطلقت مدربة التربية الإيجابية وخبيرة العلاقات الأسرية ريهام علام، مبادرة جديدة بعنوان "متجمعين على الإنستا" وذلك عبر موقع الصور الشهير إنستجرام بتجميع كل مدربين الحياة العملية والأسرية للإجابة على كل أسئلة الشباب عن الوظائف وعن الحياة الأسرية والعلاقات بين الزوجين، وغيرها من الموضوعات التي تُطرح ويتم الإجابة عليها عبر المدربين المتخصصين.وقالت ريهام علام في تصريحات لـ"الدستور" إن الفكرة جاءت لها من خلال تلقيها عدة أسئلة من جانب الشباب حول الثقة بالنفس وتقدير الذات والوعي، وعلم النفس وكيفية مواجهة المشكلات والصعاب خاصة في الفترة الحالية ومجابهة فيروس كورونا.وأضافت أنها لا تريد أن تجيب على أسئلة خارج تخصصها لذا استعانت بتخصصات مختلفة من المدربين للمشاركة والإجابة على تساؤلات الشباب حول العديد من التخصصات.وأوضحت أن الموضوعات التي تم الحديث عنها من قبل المدربين كانت "الحب من طرف واحد، العلاقات الزوجية وقرار الانفصال، كيف نتخذ قرار مصيري في حياتنا، حول السلوكيات غير المتزنة والإدمان، كيفية استعادة الثقة بالنفس، عن الحياة بصورة إيجابية والتأهيل التربوي، وكيفية مواجهة الإحباط، تحديد أهداف والتسويق لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أسباب الخوف وتأثيره على حياتك وًطرق للمواجهة".