5 أبراج يحالفها الحظ في النصف الثاني من 2020

- برج العذراء:



- برج العقرب:



- برج القوس:



- برج الجدي:



- برج الحوت:



بعد كل ما يعيشه العالم من سنة عصيبة وأحداث كثيرة غيرت شكل العالم، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أبراج سيحالفها الحظ خلال فصل الصيف القادم، على كل المستويات، وسيكون أخر عام 2020 مميزًا بالنسبة لهم وبه الكثير من التطورات الإيجابية.كوكب المشتري سيدخل الأمور الإيجابية على حياة مواليد برج العذراء وسيعزز ثقتهم بأنفسهم خلال فترة الصيف وستكثر اختياراتهم فيما يتعلق بالشريك، وسيختبرون علاقات جديدة شيقة، وسيكون القسم الأخير من السنة رومانسي بامتياز.- فصل الصيف سيكون مرحلة ساحرة بالنسبة لمواليد برج العقرب الذين سينعمون بالحظ على المستوى المهني والعاطفي وفرص جديدة ستكون متاحة لهم وتمكنهم من إيجاد شريك حياتهم المثالي وتكوين علاقة طويلة معه فالحب سيكون حليفهم هذا الصيف ولن يقبلوا أن يبقوا في المنزل هذا العام، وستكون الأمور ميسرة أمامهم ماديًا ومعنويًا وهناك مفاجآت سارة على المستوى المهني ستُفرحهم وستنعكس ايجابيًا على وضعهم المادي وستجعلهم يحصدون نجاحات ومكاسب عديدة.بعد معاناة لسنوات حان وقت السعادة لمواليد برج القوس صيف عام 2020 هو الفترة المناسبة لكي يحققون ما يرجوه، سيعيشون أجواء سعيدة ومستقرة وسيلتقون بحب يغير حياتهم اما ماديًا سيشعرون بالراحة والرخاء كثيرًا.عام 2020 بشكل عام هي سنة برج الجدي الذين سيحالفهم الحظ على كافة المستويات العاطفية، المادية، المهنية، الاجتماعية والصحية وسيحصدون تعب السنوات الماضية وعلى صعيد الحب، سيمرون باختبارات جديدة ومميزة ستغير نظرتهم للعلاقات الغرامية وقد تدخلهم في علاقة جدية طويلة الأمد.- سيجد مواليد برج الحوت في صيف الـ2020 فترة غير مسبوقة من السعادة والاستقرار وستكون صيف فترة لن تتكرر في حياتهم ستتبلور علاقتهم العاطفية في النصف الثاني من العام وسيدخلون علاقة غرامية مريحة وغير متوقعة تسعدهم وتريحهم كثيرًا وسيعودون إلى القمة خلال صيف هذا العام، وسيتمتعون بطاقة ايجابية غير مسبوقة وسوف يخاطرون ببعض القرارات على المستوى المهني، إلا ان كل ما سيقومون به صائب وفي مكانه يجعلهم يحصدون نجاحات باهرة.