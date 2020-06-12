«الصحة» توضح إجراءات تطهير المنزل للوقاية من كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات تطهير وتعقيم المنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى استعمال الكلور المخفف بمياه (كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور).وأوضحت أن التطهير يتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة "الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض".وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه أثناء التطهير، يجب ارتداء جوانتي ذي الاستخدام الواحد والتخلص منه بعد التطهير، متابعة: لو كانت الأسطح عليها تراب، لابد من تنضيفها الأول باستخدام المياه والصابون قبل التطهير.ونصحت عند غسل الملابس والفوط والبياضات، "يفضل استخدام درجة حرارة عالية وبلاش تنفض الملابس المتسخة إذا أمكن".