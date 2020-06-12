رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

108 إصابات جديدة بكورونا فى بلجيكا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:36 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 59819 حالة.

وأوضحت الخدمة في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني، أن الرقم الإجمالي لعدد المصابين في البلاد يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بجانب الحالات النشطة المؤكدة والمرضى الذين تعافوا أو توفيوا من عواقب الفيروس داخل بلجيكا.

وأضافت الخدمة، أن 32 مريضًا جديدًا بالفيروس دخلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية لتلقي العلاج، بينما تماثل للشفاء 45 مريضًا وخرجوا من المستشفيات، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص في المستشفيات بسبب فيروس كورونا في الوقت الحالي 477 شخصًا.

ونوهت بأنه من بين المرضى في المستشفى، يوجد 89 في وحدة العناية المركزة، منهم 46 على أجهزة التنفس الصناعي، أما عن حالات الوفاه، فقد زادت بمقدار 10 حالات جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي المتوفين بسبب الفيروس التاجي إلى 9646.

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

صحة كفر الشيخ: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إنفوجراف

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

7 أطعمة تزيد حرق السعرات الحرارية

دراسة: لا فرق بين سعال السليم ومُصاب كورونا

14 مليون اختبار للكشف عن مصابى كورونا بروسيا

منوعات

ميانمار تعيد فتح المدارس الثانوية الشهر المقبل

21 يونيو موعد استئناف النشاط الرياضي في السعودية

أستراليا تسمح بـ10 آلاف متفرج في ملاعبها

ألمانيا تمهد الطريق لزيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

ريتا الحكيم عن مقالة سليم بركات: نشرت من قبل في 2012

روائي كردي: أغفروا زلة «بركات» واتركوا «درويش» يتنعم في أبديته

المرض والقوة والإمبريالية.. محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية