108 إصابات جديدة بكورونا فى بلجيكا

أعلنت خدمة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 59819 حالة.وأوضحت الخدمة في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني، أن الرقم الإجمالي لعدد المصابين في البلاد يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بجانب الحالات النشطة المؤكدة والمرضى الذين تعافوا أو توفيوا من عواقب الفيروس داخل بلجيكا.وأضافت الخدمة، أن 32 مريضًا جديدًا بالفيروس دخلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية لتلقي العلاج، بينما تماثل للشفاء 45 مريضًا وخرجوا من المستشفيات، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص في المستشفيات بسبب فيروس كورونا في الوقت الحالي 477 شخصًا.ونوهت بأنه من بين المرضى في المستشفى، يوجد 89 في وحدة العناية المركزة، منهم 46 على أجهزة التنفس الصناعي، أما عن حالات الوفاه، فقد زادت بمقدار 10 حالات جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي المتوفين بسبب الفيروس التاجي إلى 9646.