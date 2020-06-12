العراق يبحث مع سفراء 3 دول أوضاع المنطقة

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، اليوم، مع سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطانيا، كل على حده، الأوضاع في المنطقة.وذكر مكتب الفياض في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن اللقاءات بحثت الأوضاع التي تمر بها المنطقة، والعلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا وروسيا وبريطانيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبه، شدد مستشار الأمن الوطني العراقي على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد.